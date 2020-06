Queen Elizabeth II.: Tränen-Zusammenbruch!

Prinz Harry sorgte bei der Zeremonie übrigens für Aufregung. Mit einer schwarz-roten Uniform und einem roten VOllbart ist er erschienen - das wird beim britischen Militär nicht gerne gesehen. Wegen seinem Kleidungsstil soll es sogar eine Beschwerde gegen den Prinzen geben. "Prinz Harry lässt uns alle im Stich. Es gibt keinen Platz für Bärte in der Kavallerie der Königin. Er hätte ihn für einen so wichtigen Tag abrasieren sollen", sagte ein Mitglied des Kavallerieregiments gegenüber "Daily Mail". Beim britischen Militär werden Bärte nur selten erlaubt. Er diene jedoch nicht mehr als Offizier und müsse sich deshalb nicht mehr an die Vorschriften halten, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.