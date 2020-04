Reddit this

Queen Elizabeth II.: Traurige Nachrichten an ihrem 94. Geburtstag

Heute wird Queen Elizabeth 94 Jahre alt. Doch an ihrem großen Tag gibt es furchtbar traurige Nachrichten...

Eigentlich sollte Queen Elizabeth heute von ihren Liebsten umgeben sein. Doch ihren 94. Geburtstag wird sie allein mit ihrem Ehemann verbringen. Eine große Feier ist durch die Corona-Krise derzeit undenkbar!

Queen Elizabeth II.: Bitter, was sie jetzt verkraften muss!

Einsamer Geburtstag in Isolation

Die Monarchin und ihr Liebster befinden sich derzeit in Isolation auf Schloss Windsor. Um das Paar keinem unnötigen Risiko auszusetzen, wird die Familie dem Geburtstagskind nur per Video-Chat gratulieren können. Elizabeth kann nicht einmal ihren eigenen Sohn in die Arme schließen, denn hatte sich kürzlich mit dem Coronavirus infiziert. Obwohl er mittlerweile wieder gesund ist, ist die Gefahr einfach zu groß…

Besonders bitter: In diesem Jahr wird es auch keinen Kanonensalut und keine Ehrenbeflaggung geben. Sogar Elizabeths „Trooping the Colour“-Geburtstagsparade wurde bereits abgesagt. So hat die Queen sich ihren großen Tag bestimmt nicht vorgestellt…

