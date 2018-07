Queen Elizabeth II.: Abschied von ihrem Volk!

Welch traurige Aussichten für das britische Volk. Seit mehr als sechzig Jahren ist die Queen das Oberhaupt der britischen Monarchie und denkt auch im hohen Alter von 92. Jahren nach wie vor nicht ans Abdanken. Während sich ihr Ehemann bereits in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, ist die Königin immer noch dabei zu sehen, wie sie einen öffentlichen Termin nach dem anderen absolviert. Zuletzt empfing sie den US-Präsidenten . Doch nun das Traurige. Das britische Volk muss in der nächsten Zeit auf ihre Königin verzichten!

Queen Elizabeth II: Jetzt greift sie bei Prinz Philip durch!

Queen Elizabeth II.: Sie verabschiedet sich

Obwohl die Queen als absoluter Workaholic bekannt ist, ist es Tradition, dass sich die Monarchin in den Sommermonaten in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet - für ihr Volk jedes Mal ein trauriger Abschied. So auch in diesem Jahr. Wie nun bekannt gegeben wurde, wird die Queen Ende Juli ihre Sommerpause einlegen, um sich von den Strapazen der letzten Monate zu erholen. Doch wo wird die Königin ihren Sommerurlaub verbringen?

Queen Elizabeth II.: Hier verbringt sie die nächste Zeit

Wie in jedem Jahr wird die Queen auch in diesem ihren Urlaub in Balmoral Castle verbringen. Das Schloss befindet sich schon seit dem 19. Jahrhundert im Besitz der Windsors und bietet der Königin genügend Raum zum Entspannen. Ende Juli wird das Anwesen für Besucher geschlossen und steht ab dann der Königin zur Verfügung. Ist zu hoffen, dass die Queen in dieser Zeit neue Energie schöpfen kann, um danach wieder ihren royalen Pflichten nachkommen zu können.