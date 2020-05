Queen Elizabeth II.: Trauriger Abschied!

Wie traurig! Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie befinden sich die Queen und in Schloss Windsor! Wann das Volk ihre Monarchin wieder sehen wird? Ungewiss...

Die Queen ist vorsichtig

Wie nun eine Quelle aus dem Palast berichtet haben soll, soll sich die Queen ausgesprochen diszipliniert an die geltenden Vorschriften halten. So erklärt der Insider gegenüber "Times": "Die Königin wird nichts tun, was gegen die Empfehlungen für Menschen ihres Alters verstößt, und sie wird alle Ratschläge befolgen." Doch das Traurige dabei: Ein Wiedersehen mit der Monarchin rückt dadurch in weite Ferne. "Ich denke nicht, dass wir sie in nächster Zeit wiedersehen werden." Eine weitere Quelle geht sogar noch weiter...

Wird die Queen nicht mehr zurückkehren?

Royal-Experte Andrew Morton erläutert nun gegenüber "Sun", dass er davon ausgeht, dass die Queen nie wieder in die Öffentlichkeit zurückkehren wird, um ihren royalen Pflichten nachzugehen: "Das Coronavirus wird nicht so bald verschwinden und wird Monate, wenn nicht Jahre hier sein. Es wäre viel zu riskant für die Königin, regelmäßig Leute zu treffen." Bleibt somit nur zu hoffen, dass Andrew Morton mit seiner Prognose falsch liegt! Für die Briten wäre dies jedenfalls undenkbar...

