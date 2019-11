Queen Elizabeth II.: Überraschende Alkohol-Beichte!

Kaum einer kann sich vorstellen, welche Reichtümer sich im Palast von Queen Elizabeth verbergen. Teure Möbel, Kleider und Juwelen gehören zum Alltag der 93-Jährigen dazu. Nun verriet die langjährige Stylistin der Monarchin, mit welchem Trick sie ihre Diamanten auf Hochglanz polierte.

Sex-Skandal am britischen Hof: Jetzt packt Prinz Andrew aus!

Geheimtipp: Alkohol!

Wenn die Edelsteine der Queen glänzen sollten, griff Angela Kelly nicht etwa zu einem teuren Reinigungsmittel, sondern zu einem einfachen Hausmittel: Alkohol! „Ein wenig Gin und Wasser erweisen sich als nützlich, um den Diamanten der Queen einen Extra-Glanz zu verleihen", erklärt die Designerin in ihren Buch „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe“.

Besonders hartnäckige Verschmutzungen überließ sie dann allerdings trotzdem den Profis. Ihren Gin-Trick nutzte sie nur für kleinere Ausbesserungsarbeiten. Spannend!

Hiobsbotschaft aus England! So schlecht geht es Queen Elizabeth wirklich: