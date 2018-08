Queen Elizabeth II.: Überraschende Enthüllung aus ihrem Privatleben!

Huch, damit hätte wohl niemand gerechnet! Während die Queen in der Vergangenheit ihr Privatleben stets geheim hielt, lüftete sie bereits in den letzten Jahren das ein oder andere Geheimnis um ihre Person. Die Königin zeigte sich dadurch nicht nur volksnah, sondern konnte ebenfalls eine Vielzahl von Royalisten-Herzen für sich gewinnen. So auch durch die neuste Info...

Queen Elizabeth II.: Erschütternde Nachrichten aus England!

Queen Elizabeth II. liebt ihre Hobbys

Dass die Queen in ihrer Freizeit vor allem zwei Passionen nachkommt, ist bekannt. Pferde und Hunde sind die liebste Freizeitbeschäftigung der Königin. So ist es auch kein Wunder, dass sie bis vor einigen Jahren ihre eigene Corgi-Zucht -Corgis sind die Lieblingsrasse der Königin- betrieb. So auch mit dem Reitsport. Doch nun die Überraschung! Wie jetzt bekannt wurde, soll die Monarchin noch ein drittes Hobby haben, was den meisten bis jetzt vollkommen unklar war...

Queen Elizabeth II.: Ihr geheimes Hobby

Wie nun durch ein " "-Video enthüllt wurde, soll die Königin ebenfalls eine leidenschaftliche Tänzerin sein. So ist in dem Clip aus dem Jahr 1990 zu sehen, wie die Königin mit ihrer Familie zu schottischer Volksmusik übers Tanzparkett fegt. Auch heutzutage sollen sich im schottischen Landsitz der Königin ähnliche Szene abspielen. Es wird deutlich: Auch mit 92 Jahren steckt die Queen noch voller Überraschungen...