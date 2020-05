Queen Elizabeth II.: Zuckersüße Baby-News für die britische Krone!

Reddit this

Queen Elizabeth hat allen Grund zur Freude! Die britische Monarchin hat nämlich nun eine zuckersüße Baby- ereilt!

Queen Elizabeth durchlebte schwere Monate

Dieses Jahr war ist die Queen alles andere als leicht. Zuerst schockte ihr Sohn Prinz Andrew die Monarchin mit seinem Sex-Skandal, dann gaben Meghan und Harry ihren Austritt aus dem Königshaus bekannt. Aktuell befindet sich die Königin, auf Grund der aktuellen Situation, auf Schloss Windsor und ist mit ihren Ehemann in Quarantäne. Für die Königin eine ziemliche Herausforderung. Schließlich ist sie dafür bekannt, wie sehr sie die Nähe zu ihrem Volk liebt. Doch eine der jüngsten Nachrichten könnte ihr nun zumindest ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben...

Baby-News für die Queen

Wie nun "New Idea" berichtet, gaben Alexandra, die Urenkelin des verstorbenen Lord Mountbatten, bekannt, dass sie und Thomas Alden Peter Theodore Mountbatten am 27. März Eltern eines kleinen Jungen geworden sind. Für die Queen definitiv ein Grund zur Freude! Schließlich ist Alexandra ist nicht nur eine sehr gute Freundin der Königin, sondern auch die Patentochter der verstorbenen . Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Königin nicht all zu lange darauf warten muss, den kleinen Spross zu sehen...

