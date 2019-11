Queen Elizabeth II.:Aus und vorbei! Jetzt ist erstmals von Abdankung die Rede!

Krass! Obwohl es immer hieß, dass Queen Elizabeth ihr Amt bis zu ihrem Tod erfüllt, soll die Monarchin nun erstmals über Abdankung nachdenken...

Queen Elizabeth durchlebt schwere Zeiten

Momentan ist es bei den Windsors ganz schön turbulent! Zuerst wendeten sich Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Enthüllungsinterviews an die Öffentlichkeit und sorgten damit im Königshaus für einen handfesten Affront, dann erschütterte Prinz Andrew die Royales mit seinem Sex-Skandal. Für Queen Elizabeth alles andere als leicht. Obwohl die Monarchin in den vergangenen Jahrzehnten ihrer Regentschaft stets probierte, die Kontrolle zu wahren, scheint ihr momentan alles zu entgleiten. Ist dies auch der Grund dafür, dass sie nun erstmals über ihre Abdankung spricht?

Queen Elizabeth plant Abdankung

Wie nun eine Quelle gegenüber "Express" berichtet, könnte schon in zwei Jahren auf dem Thron sitzen. So heißt es: ""Ich glaube, dass die Königin die Angelegenheit gründlich durchdacht hat und glaubt, dass sie, wenn sie mit 95 noch am Leben ist, ernsthaft darüber nachdenken wird, ihre Ämter an Charles weiterzugeben." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt! Bis jetzt gab der Palast dazu noch kein Statement ab...

