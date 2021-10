Queen Elizabeth: "In Wahrheit ist es viel schlimmer als bekannt"

Offenbar steht es um die 95-Jährige noch viel schlimmer, als öffentlich bekannt - das meint zumindest ein Insider. "Es gibt eine wachsende Panik in den königlichen Kreisen“, sagt ein Insider gegenüber "Us Weekly“. "So unzerstörbar sie wirkt, die Königin ist auch nur ein Mensch und kann nicht ewig weitermachen", behauptet die Quelle weiter. Ein weiterer Insider meint: "In Wahrheit ist alles viel schlimmer, als bekannt ist."