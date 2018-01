Queen Elizabeth: Intime Unterwäsche-Beichte!

Wohl kaum ein royaler Fan hat sich jemals Gedanken über die Unterwäsche von Queen Elizabeth gemacht. Bis jetzt! Wie jetzt bekannt wurde, plauderte der königliche Hoflieferant intime Details über die Unterwäsche ihrer Majestät aus - welch ein Skandal!

Queen Elizabeth: Große Sorge um die Königin!

Intime Unterwäsche-Details von Queen Elizabeth

Seit Jahrzehnten war die Queen Kundin des Hoflieferanten "Rigby & Peller". Die Gründerin des Geschäfts, June Kenton, belieferte seit 57 Jahren die Königin mit Unterwäsche und Dessous. Diskretion sollte dabei selbstverständlich sein. Die Gründerin sah dies jedoch anders und verrät in ihrer Biografie, "Storm in a D-Cup", intime Details über die Dessous der Königin. Auch über andere königliche Mitglieder sind Unterwäsche-Informationen zu lesen. Die Queen zeigt sich geschockt.

BH-Anproben von Queen Elizabeth

In ihrer Autobiografie berichtet June Kenton nicht nur über ihr Berufsleben, sondern gibt auch private Informationen von Queen Elizabeth preis. So spricht sie unverblümt über BH-Anproben der Königin, in denen sie schildert, wie die Queen "halb angezogenen" im Buckingham Palace zu sehen war.

Intime Details der britischen Königsfamilie

Ebenfalls thematisiert June Kenton die Zusammenarbeit mit anderen britischen Royals. Darunter: Prinzessin Margaret, Queen Mum und Prinzessin Diana. Nachdem das Werk in diesem Jahr veröffentlicht wurde, handelte die Queen sofort. So berichtet "Express.co.uk", dass die Königin das Geschäftsverhältnis mit "Rigby & Peller" augenblicklich beendete. Das Geschäft hat somit auch nicht mehr die Befugnis, das königliche Wappen über dem Eingang des Flagshipstores zu tragen.