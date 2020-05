Queen Elizabeth: Jetzt treiben es Harry & Meghan auf die Spitze!

Oh je! Was haben sich Harry und Meghan nur dabei gedacht? Die Queen ist außer sich vor Wut!

Es wird einfach nicht ruhig bei den Windsors! Wie nun enthüllt wurde, soll die Queen auf ihren Enkel Harry und dessen Frau Meghan bitterböse sein...

Prinz Charles: Schmerzliche Tränen um Prinz Harry!

Meghan und Harry halten sich nicht an die Abmachung

Obwohl die Queen bei dem Austritt von Harry und Meghan aus dem Königshaus stets hinter ihrem Enkel stand, nehmen Harry und Meghan in ihrem neuen Leben null Rücksicht auf die Monarchie! So soll die Königin vor dem "Megxit" angeordnet haben, dass Harry und Meghan ein Leben fern ab der Öffentlichkeit führen sollen und auch auf unnötigen Luxus verzichten sollen. Doch die Realität sieht ganz anders aus! So wohnen Harry und Meghan nicht nur in einer Luxus-Villa in Mailbu, sondern wollen im August auch ihre eigene Biografie auf den Markt bringen! Für die Queen ein absolutes "No-Go"!

Die Queen ist außer sich

Wie nun eine Quelle gegenüber "Star" berichtet, soll die Queen vor "Wut schäumen" und sich immer wieder aufs Neue über den Lebensstil ihres Enkels und dessen Frau aufregen! Autsch! Obwohl sich Harry gerade erst mit seiner Großmutter ausgesöhnt haben soll, sind die Wogen zwischen den beiden scheinbar tiefer denn je! Wie es für Harry und Meghan wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...

