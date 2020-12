Queen Elizabeth: Jetzt trifft sie eine folgenschwere Entscheidung!

Nachdem Harry und Meghan aus dem Königshaus austraten, war lange unklar, wer ihre Aufgaben übernehmen soll. Das aktuelle Foto der königlichen Familie soll jetzt eine indirekte Antwort darauf liefern, wie es mit der britischen Krone im neuen Jahr weitergeht. Alle Anwesenden sollen nämlich ab nächstem Jahr eine Rolle als Senior Royal übernehmen. So erklärt eine Quelle gegenüber "Mirror": "Sie arbeiten bereits an Möglichkeiten für das nächste Jahr und darüber hinaus. Sobald sie in der Lage sind, werden alle an Bord sein, um die verlorene Zeit auszugleichen." Was Meghan und Harry wohl darüber denken? Bis jetzt gaben sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab...