Queen Elizabeth: Jetzt übernimmt William das Zepter!

Prinz William und die Queen besuchten nun das Laboratorium für Verteidigungswissenschaft und -technologie in Porton Down, um ein neues Forschungszentrum zu eröffnen. Für William ein ganz besonderer Moment aus doppelter Sicht. So hat seine Großmutter solche Termine gewöhnlich nicht nur meist alleine abgehalten, auch die Tatsache, dass die Königin ihre Selbstquarantäne für einen gemeinsamen Auftritt mit William unterbrochen hat, könnte ein starkes Statement bedeuten. Ob die beiden in der nächsten Zeit wohl noch öfters zusammen auftreten werden? Wir können gespannt sein...