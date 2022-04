Queen Elizabeth: Jetzt versetzt Harry seiner Oma den nächsten Tiefschlag

Während aktuell in Großbritannien die Vorbereitungen für den 96. Geburtstag der Queen am 21. April bereits auf Hochtouren laufen, scheint sich eine Person für den Ehrentag der Königin nur wenig zu interessieren: Prinz Harry! Wie nämlich nun bekannt gegeben würde, werden Harry und Meghan in einigen Tagen aus den USA in die Niederlande reisen, um an den "Invictus Games" teilzunehmen. Ein Besuch bei der Königin soll dennoch nicht geplant sein. So heißt es durch einen Insider gegenüber "Mirror": "In der Realität ist es sehr unwahrscheinlich, dass Harry in England auftauchen wird. Er hat für zu viele Reibereien innerhalb der Familie gesorgt." Autsch! Für die Königin sicherlich erneut ein herber Schlag, der ihr gewaltig zu schaffen machen wird. Ob sich Harry seinen Entscheidung wohl nochmal überlegt? Wir können gespannt sein ...