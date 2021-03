Queen Elizabeth: Jetzt wendet sich das Blatt - Herzogin Meghan kann aufatmen

Harry und Meghan können aufatmen

"Sie ist nicht böse, sie ist nur traurig", verrät der Insider gegenüber der britischen Zeitung "The Sun". Offenbar hat Queen Elizabeth einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, wenn es um ihren Harry geht. Doch vor seiner Ehefrau muss sie ihn nicht beschützen. "Sie alle machten sich weniger Sorgen um ihn, als Meghan da war, weil er so glücklich schien", heißt es weiter.

Es ist kein Geheimnis, dass Harry in seinem Leben schon so manche Tiefschläge verkraften musste und mit seinem Verhalten manchmal aus der Reihe tanzte. Umso glücklicher war Elizabeth darüber, dass er endlich eine Frau gefunden hat, mit der er glücklich ist. Deshalb dürfte sie den beiden das Interview wohl auch verzeihen. In einem öffentlichen Statement stellte sie bereits klar, dass die beiden weiterhin zur Familie gehören. Und obwohl sie traurig darüber ist, dass Harry und Meghan während ihrer Zeit am Palast so gelitten haben, klärt sich die Sache nach einem langen Gespräch sicherlich auf...