Queen Elizabeth: Jetzt will Prinz Philip die Trennung!

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie musste auch der Palst einige Vorkehrungen treffen, um die Queen und ihren Ehemann Prinz Philip richtig zu schützen. So verließ die Queen den Buckingham Palast und Prinz Philip sein Ruhestands-Domizil Wood Farm in Sandringham, um sich in Schloss Windsor zurück zu ziehen. Die Sommermonate verbrachten die beiden in Schottland auf Schloss Balmoral. Eine Rückkehr in ihre alten Wohnorte scheint jedoch vorerst ausgeschlossen - zum Leidwesen von Prinz Philp!