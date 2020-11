Queen Elizabeth: Jetzt will sie Harry alles wegnehmen!

Seit ihrem Austritt aus dem Königshaus sorgen Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Windsors immer wieder für mächtig Kopfzerbrechen. So unterzeichneten die beiden nicht nur einen Vertrag mit "Netflix", wobei sie in einer Doku intime Details über das Königshaus preisgeben wollen, sie kauften ebenfalls eine Protz-Villa in Kalifornien, wofür sie knapp 8 Millionen Kredit aufnehmen mussten. Doch damit nicht genug! Wie berichtet wird, hat Harry zusätzlich bei der royalen Familie immer noch Schulden, die er einfach nicht zurück zahlen möchte. Für die Queen Grund genug, um erneut hart durchzugreifen!