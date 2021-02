Queen Elizabeth: Knast-Skandal um ihren Cousin

Queen Elizabeth kommt einfach nicht zur Ruhe, denn es gibt schon wieder einen Skandal am britischen Hof. Dieses Mal geht es um ihren Cousin Simon Bowes-Lyon. Dieser hatte bereits zugegeben, eine Frau in Schottland sexuell genötigt zu haben. Er schlich sich alkoholisiert in ihr Zimmer und attackierte sie, als sie ihn abwies. Wie "Daily Mail" berichtet, hatte er versucht, sie zu küssen und ihr Nachthemd hochzuschieben, während er sie gegen eine Wand drückte. Das Opfer konnte sich erst nach rund 20 Minuten befreien.