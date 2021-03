Queen Elizabeth: Krasses Statement zu Herzogin Meghans Interview

Das Statement kommt jedoch nicht bei allen Fans gut an. In den sozialen Netzwerken wird heftig darüber diskutiert. Viele können nicht glauben, dass der Palast nicht gemerkt hat, wie schlecht es Meghan und Harry in all der Zeit ging. Auch von einer Entschuldigung ist nichts zu hören. Besonders die Erklärung, dass "manche Wahrnehmungen abweichen", ist Meghans Fans ein Dorn im Auge. Hier ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen...

Schon gewusst? Das sind die 11 größten Geheimnisse von Queen Elizabeth: