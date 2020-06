Queen Elizabeth: Leiser Abschied von ihrem Volk!

Obwohl für die Queen Abdankung nicht in Frage kommt, gibt die Königin seit geraumer Zeit immer mehr Ämter an ihre Familie ab. So bekleiden unter anderem Herzogin Kate und Prinz William einige Rollen der Monarchin und auch Herzogin Camilla hat bereits mehrere ehemalige Schirmherrschaften der Königin übernommen. So auch jetzt! Wie die Frau von Prinz Charles nämlich nun berichtet, ist sie ab sofort die Vize-Schirmherrin der "ABF The Soldiers' Charity", einer Wohltätigkeitsorganisation der Armee, die seit 1953 unter der Schirmherrschaft von Queen Elizabeth steht.