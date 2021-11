Queen Elizabeth: Neue Infos zu ihrem Gesundheitszustand enthüllt!

Nachdem die Königin neulich zur Kontrolle in einem Krankenhaus untersucht wurde, soll die Monarchin momentan auf Schloss Windsor weilen, um ein wenig Kraft zu tanken. Am Wochenende soll sie sich dann auch erstmals wieder bei ihrem Volk zu Wort melden. Doch geht es der Monarchin wirklich besser? Laut Prinz Charles soll sich seine Mutter zumindest wieder auf dem richtigen Weg befinden. So soll er laut britischer Medienberichte bei einer Veranstaltung, auf die Frage nach dem Gesundheitszustand der Königin, geantwortet haben: "Es geht ihr gut, danke." Puh! Können alle Royalisten also wieder aufatmen?

Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, ob sich die Königin an ihr Versprechen hält und sich am Wochenende wieder in der Öffentlichkeit zeigt.