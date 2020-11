Queen Elizabeth: Rücktritt! Jetzt ist es raus!

Wie nun durch Königshofexperte Robert Jobson berichtet wird, ist er der feste Überzeugung, dass die Königin im nächsten Jahr zu ihrem 95. Geburtstag die Krone an Prinz Charles weiter reichen wird. So erklärt er in der Talkshow: "Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass sie zurücktreten wird, wenn die Königin 95 wird," Nicht nur für die Monarchie eine krasse Veränderung! Auch alle Royalisten werden mit dieser Entscheidung zu kämpfen haben. Doch was ist wirklich dran an den Gerüchten?