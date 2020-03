Queen Elizabeth: Schock-Entwicklung! Dramatische Lage im Palast

Reddit this

Schon vor wenigen Tagen entschied sich Queen Elizabeth II., den Buckingham Palast in London vorerst zu verlassen und sich nach Schloss Windsor zurückzuziehen. Soweit nicht ungewöhnlich. Doch nun kommt heraus, was hinter dieser Entscheidung steckt: Ein Palastmitarbeiter wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Ist auch die Königin in Gefahr?

Wie "The Sun" berichtet, soll es sich bei dem Mitarbeiter um einen Berater der Queen handeln. Ob die beiden in letzter Zeit persönlichen Kontakt hatten, ist nicht bekannt. Sicher ist: Die Lage ist ernst. Schließlich ist auch Prinz Philip nicht in der besten gesundheitlichen Verfassung, muss nun unbedingt vor dem Virus geschützt werden.

Sicherheitsvorkehrungen für die Queen und Prinz Philip

Bisher hielt sich der Palast mit Stellungnahmen zurück. In einem Statement zur Corona-Krise erklärte Queen Elizabeth vor drei Tagen noch, den Familien im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt stehe "eine Zeit großer Sorgen und Unsicherheit" bevor. Sicher hat sie bei diesen Worten auf an ihre eigenen Liebsten gedacht.

Ob das Virus sich im Palast bereits weiter ausgebreitet hat, ist derzeit noch nicht abzusehen. Rund 500 Menschen arbeiten im Königshaus. Nun sollen Angestellten, die mit dem infizierten Mitarbeiter in Kontakt standen, von der Queen ferngehalten werden. Hoffentlich reichen die Schutzmaßnahmen aus...