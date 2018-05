Queen Elizabeth: Schockierende Enthüllung über William & Kate!

Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von Queen Elizabeth! Obwohl die Briten momentan im absoluten Hochzeitsfieber sind -Prinz Harry und Meghan Markle geben sich in fünf Tagen das Jawort- überschattet die neuste Nachricht der Windsors alle Hochzeitsmeldungen...

Herzogin Kate & Prinz William: Drama um ihr Kind

Queen Elizabeth: Sie ist geschockt!

Obwohl in den letzten Jahrzehnten das strenge Hofprotokoll immer wieder gelockert wurde, gibt es einige Themen für die Königin, die -nach wie vor- ein absolutes No-Go sind. Diese Erfahrung mussten jetzt auch Prinz William und Herzogin Kate machen. Wie jetzt nämlich berichtet wird, soll die Queen mit einem Punkt in dem Leben von Prinz William und Herzogin Kate überhaupt nicht Einverstanden sein: Dem zu Hause der kleinen Familie! Doch warum?

Queen Elizabeth: Harte Kritik an Prinz William und Herzogin Kate

Dass die Queen eigentlich ein echter Fan ihrer Enkelkinder ist, ist den meisten Briten bereits bekannt. Nichts desto trotz soll die Königin nun einen Schock erlitten haben, als sie das zu Hause von Prinz William und Herzogin Kate besucht haben soll. So soll sie darüber erschüttert gewesen sein, wie bürgerlich die kleine Familie leben würde. Ein Insider soll gegenüber "Express" berichtet haben: "Als die Queen den Herzog und die Herzogin zum ersten Mal in ihrem Zuhause in Anmer Hall besuchte, konnte sie einfach nicht fassen, dass ihre Küche der Wohnungsmittelpunkt für sie ist."

Was an dem Gerücht jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Mal sehen, was die Queen zu dem zu Hause von Prinz Harry und Meghan Markle sagen wird, welches die beiden nach ihrer Hochzeit beziehen werden...