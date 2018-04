Queen Elizabeth: Schockierende Todes-Nachricht!

Es ist ein dunkler Schatten, der sich derzeit auf die dicken Palastmauern in England legt. Tränen fließen, Trauer liegt in der Luft. Die königliche Familie hat Schwierigkeiten, nach außen hin fröhlich zu wirken. Eine ganz besonders: Queen Elizabeth (91).

Queen Elizabeth: Dieser Auftritt sorgt für Aufsehen!

Queen Elizabeth: Trauerfall!

Es war leider abzusehen, aber es muss das englische Oberhaupt furchtbar schmerzen: ihr letzter Hund, Rasse Corgi, ist gestorben! Die kleine Willow musste kurz vor ihrem 15. Geburtstag nach schlimmer Krankheit eingeschläfert werden. Im Schnitt wird diese süße Hunderasse etwa 13 Jahre alt, somit starb Willow in einem stolzen Alter. Aber das tröstet natürlich nicht über den Verlust der Queen hinweg! Erst kürzlich bangte sie um ihren Mann, Prinz Philip (96), der im Krankenhaus war - als die Ärzte Entwarnung gaben, musste Willow eingeschläfert werden. Wie furchtbar für die Queen!

Die Queen als Kind mit Vorfahren von Willow getty

Queen Elizabeth und ihre Corgis

Willow war sogar richtig berühmt! 2012 lief sie an der Seite der Queen und "James Bond"-Darsteller Daniel Craig in einem kurzen Film für die Londoner Olympiade durch den Palast. Zünglein raus, neugieriger Blick, freudiges Schwänzeln - England hat sich sofort in Willow verliebt! Die Hündin stammte vom allerersten Hund der Königin ab, von Susan.

Die Queenmom, Elizabeths Mutter, mit einem Corgi getty

Somit war Willow mehr als ein geliebtes Haustier - sie war die letzte Verbindung, die Elizabeth noch zu ihrer Kindheit und ihren Eltern hatte. Seit 1945 hatte die Queen sage und schreibe mehr als 30 Corgis, sie hielt sogar 13 Hunde gleichzeitig. Ende 2015 entschied sie dann aber, keine weiteren zu züchten - aus Altersgründen. Aktuell hat sie zwar noch Vulcan und Candy, Mischungen aus Dackel und Corgi - aber eben keine reinrassigen Corgis mehr, die sie noch mit ihrer Mutter verbinden...