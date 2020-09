Queen Elizabeth: Schwerer Entschluss! Sie distanziert sich von Prinz Harry!

Via Video-Botschaft wendeten sich Harry und Meghan jetzt an die US-Bürger, um diese zur Wahlbeteiligung bei der kommenden Präsidentschaftswahl im November zu animieren. Eigentlich eine schöne Idee, schließlich zeigen Meghan und Harry so, dass sie sich so in ihrer neuen Heimat engagieren wollen. Doch Harry sorgte scheinbar mit seinen Aussagen beim britischen Königshaus für jede Menge Kopfzerbrechen und Ablehnung...