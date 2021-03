Queen Elizabeth: Sie möchte sich mit Harry versöhnen

Es wird schnell vergessen, dass hinter der englischen Königin auch eine fürsorgliche Ehefrau steckt, die Ängste um ihren Mann durchlebte. Mehr als zwei Wochen lag Prinz Philip im Krankenhaus. Der 99-Jährige war wegen eines Infekts ins "King Edward VII"-Krankenhaus eingeliefert worden. Dann wurde er wegen Herzproblemen in das „St. Bartholomew’s Hospital“ verlegt. Die Sorgen wurden riesig, denn so lange war der Herzog von Edinburgh noch nie in Behandlung. Philip war die erste Liebe von Elizabeth, mit einer über 73 Jahren andauernden Ehe. Bei seinem Tod, stirbt ein Teil von ihr mit...