Queen Elizabeth: So süß gratuliert sie Prinzessin Eugenie zur Schwangerschaft!

Via Instagram lässt Prinzessin Eugenie jetzt die Baby-Bombe platzen und berichtet ihren Follower, dass sie in anderen Umständen ist. So verkündet sie: "Jack und ich sind so aufgeregt für Anfang 2021...." Dazu teilt die Enkelin der Queen ein Bild, auf dem sie Baby-Schuhe in Teddyoptik in die Kamera hält! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So überschütten sie die Prinzessin und ihren Ehemann mit einer Vielzahl von Glückwünschen. Aber auch die königliche Familie lässt es sich nicht nehmen, ihre Freude mit der Öffentlichkeit zu teilen...