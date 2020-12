Queen Elizabeth: So viel verdient ihre persönliche Assistenz!

Vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der königlichen Familie einige Wertgegenstände aus dem Palast entwendet hat und sie bei Ebay zum Verkauf anbot. Für die königliche Familie ein absoluter Schock! So ist es auch kaum verwunderlich, dass in einer aktuellen Stellenausschreibung für eine persönliche Assistenz der Königin absolute Integrität erwartet wird. So heißt es in der Beschreibung: "Mit einem proaktiven Ansatz arbeiten Sie effizient mit Initiative und minimaler Anleitung und bleiben auch unter Druck ruhig und organisiert." Und wie viel verdient man an der Seite der Königin?