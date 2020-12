Queen Elizabeth: Traurige Neuigkeiten an Weihnachten!

Wie nun durch mehrere britische Medien berichtet wird, werden die Königin und Prinz Philip die Festtage in diesem Jahr wohl alleine verbringen. Während die Royales sonst jedes Jahr in Sandringham zusammen feiern, werden die Queen und Prinz Philip in diesem Jahr voraussichtlich alleine in Schloss Windsor bleiben. Wie traurig! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die Königin und ihr Ehemann die Feiertage dennoch ein wenig genießen können.