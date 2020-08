Queen Elizabeth: Trauriger Abschied!

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie verließ die Königin London und zog sich auf Schloss Windsor zurück. Diesen Plan will sie auch nach ihrer Sommerpause in Schloss Balmoral weiter verfolgen. Wie nämlich nun durch "Mail Online" berichtet wird, soll die Königin von Schottland wieder nach Schloss Windsor reisen und dort bis auf unbestimmte Zeit bleiben. Wann die Königin wieder in London residieren wird, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu jedenfalls kein Statement ab...