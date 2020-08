Queen Elizabeth: Trauriger Abschied von ihrem treuen Wegbegleiter!

Dieses Jahr wird die Königin in keiner guten Erinnerung behalten. Nachdem ihr Enkel Harry und dessen Frau Meghan der Krone den Rücken zu kehrten, erschüttern immer neue Negativ-Schlagzeilen um die beiden das Königshaus. So erschien in der vergangen Woche auch die Biografie "Finding Freedom", in der Meghan und Harry intime Einblicke hinter die Palastmauern gaben. Für die Königin ein absoluter Affront. Doch als wenn sie nicht schon genug Kummer hätte, muss sie jetzt auch noch einen bitteren Abschied ertragen...