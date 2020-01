Queen Elizabeth: Überraschende Enthüllung! So geht es ihr wirklich!

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe! In der vergangenen Woche gaben und bekannt, dass sie ihre royalen Pflichten niederlegen. Nicht nur für alle Royalisten eine absolute Schock-Nachricht! Auch die königliche Familie zeigte sich sichtlich empört...

Prinz William: Vollkommen am Ende! Er kann nicht mehr!

So geht es der Queen nach dem Austritt von Meghan und Harry

Wie es vor einer Woche hieß, soll die Queen aus dem erfahren, dass Meghan und Harry ihre Ämter als Senior-Royales niederlegen wollen. Wie damals berichtet wurde, soll die Queen nach dieser Nachricht vor Wut geschäumt haben. Auch und sollen voller Zorn gegen Harry und Meghan gewesen sein. Doch während Harry und William heute in einem Statement gegenüber "CNN" erklärten, dass sie sich nach wie vor als Brüder verstehen würden, hielt sich die Queen wie gewohnt bedeckt. Doch jetzt die Überraschung...

So geht es der Queen

Obwohl der Austritt von Meghan und Harry für die Queen alles andere als leicht gewesen sein muss, verrät nun der Enkel der Königin, dass bei der Monarchin alles in bester Ordnung ist. So soll ihr Enkelsohn Peter Phillips, der Sohn von Prinzessin Anne und Ex-Ehemann Mark Phillip, bei einem Besuch des Gottesdienstes in der St Marys Magdalene Church erklärt haben: "Bei der Queen ist alles in Ordnung." Morgen sollen die Verhandlungen über den Austritt von Meghan und Harry stattfinden. Bleibt somit nur zu hoffen, dass danach bei der Königin auch noch alles in Ordnung ist...

