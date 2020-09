Queen Elizabeth & Prinz Philip: Jaa, noch ein Urenkel für die Monarchen!

Wie nun Autor Phil Dampier gegenüber "News Idea" berichtet, soll die Enkelin der Queen, Prinzessin Eugenie von York, in anderen Umständen sein. Wie der Royal-Experte wissen will, ist Eugenie bereits im vierten Monat schwanger und soll ihren Großeltern auch schon die frohe Botschaft übermittelt haben: "Die Königin und Prinz Philip werden sich freuen, noch ein weiteres Urenkelkind zu bekommen, und es wäre das perfekte Geschenk im nächsten Jahr zu Philips 100." Wow! Was für Jubel-News! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich der Palast jedenfalls noch nicht dazu...