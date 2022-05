Queen Elizabeth: Unerwartete Versöhnung mit Prinz Harry

Kurz vor seiner Anreise in die Niederlande für die "Invictus Games" besuchte Harry seine Oma in England. Zwar soll das Gespräch unter vier Augen nur recht kurz, dafür aber sehr emotional gewesen sein. Unter Tränen habe sich Queen Elizabeth (96) wieder mit ihrem einstigen Lieblingsenkel versöhnt, so ein Palastinsider. Sie hat Harry und seine Ehefrau Meghan (40) sogar direkt zu ihrem Platin-Jubiläum, das vom 2. bis 5. Juni öffentlich gefeiert wird, eingeladen. Und Harry versprach, seine Kinder mitzubringen. Klein-Archie (3) hat seine Ur-Oma vor fast 3 Jahren das letzte Mal gesehen, seine Schwester Lilibet (11 Monate) noch gar nicht.

Doch nun gibt es Probleme: Der königlichen Verwandtschaft ist der Gedanke, mit Harry und Meghan während der Feierlichkeiten zusammen vom Balkon des Buckingham Palastes zu winken, ein Dorn im Auge. Sie legten ein Veto ein! Schweren Herzens musste die Königin nun verkünden, dass ihr Enkel mit seiner Familie nicht mit auf den Balkon darf. Doch Harry ließ sein Herz sprechen und gab sich nicht beleidigt: Er, Meghan und die Kinder kommen trotzdem. Das ist das schönste Geschenk für die Queen!