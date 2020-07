Queen Elizabeth: Unerwarteter Umzug!

Obwohl es lange unklar war, ob die Queen in diesem Jahr ihren Sommerurlaub antritt, wurde nun bekannt gegeben, dass die Königin plant, nach Schloss Balmoral zu reisen. Der Palast bestätigte jetzt gegenüber einiger britischer Medien, dass die royale Familie auch in diesem Jahr die Tradition wahrt, die Sommertage in Schottland zu verbringen. Wann die Queen dort anreist und wie lange sie mit Prinz Philip dort bleiben wird, ist allerdings nicht bekannt. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie ihren Sommerurlaub in vollen Zügen genießen kann.