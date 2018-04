Ohje, darüber wird Queen Elizabeth alles anders als "amused" gewesen sein. Dass die Königin viel Wert auf Protokoll und Etikette legt, ist den meisten Royals bekannt. Vor allem von ihrer Familie verlangt die Queen stets ein tadelloses Auftreten. Allerdings scheinen sich Prinz William und Herzogin Kate nun einen Fauxpas geleistet zu haben, der eindeutig gegen die strengen Richtlinien der Queen verstößt. Doch was ist vorgefallen?

Queen Elizabeth: Dieser Auftritt sorgt für Aufsehen!

Prinz William und Herzogin Kate verstoßen gegen das Protokoll

So wie jedes Jahr, nahmen die Windsors auch an diesem Osterfest an dem Ostergottesdienst in der St. George's Chapel teil. Dabei schreibt es das Protokoll vor, dass das älteste Familienmitglied -Queen Elizabeth- als letztes zu den Feierlichkeiten erscheint. Allerdings konnten dem Prinz William und Herzogin diesmal nicht Folge leisten und kamen nach der Queen an. Während sich die Königin bereits in der Kathedrale befand, konnte beobachtet werden, wie der Prinz und seine Ehefrau als letztes vorfuhren. Kaum verwunderlich, dass dieser Anblick bei den Royal-Fans für reichlich Aufsehen sorgte. Viele fragen sich: "Was steckt hinter der verspäteten Ankunft?"

Prinz William und Herzogin Kate: Darum kamen sie später

Wie es heißt, soll der Grund für das verspätete Antreffen von Prinz William und Herzogin Kate in der St. George's Chapel die schwierige Verkehrslage gewesen sein. Den Bruch des Protokolls wird ihnen die Queen deshalb definitiv nicht übelnehmen. Vor allem, da ihre Enkelkinder bei der Königin eine Sonderstellung genießen. So heißt es von der Royal-Expertin Penny Junor gegenüber "Good Housekeeping UK": "Aber sie hat ein sehr weiches Herz für ihre Enkelkinder, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein größerer Vorfall war." Zum Glück!