Queen Elizabeth:Unerwartete Wende mit Enkel Harry!

Wie nun durch eine Quelle gegenüber "Sun" behauptet wird, soll Prinz Harry wieder einen Versöhnungskurs in Richtung Royal-Familie eingeschlagen haben: "Es fühlt sich so an, als würden Harry und Meghan endlich versuchen, Brücken zu bauen, trotz ihrer Beliebtheit in bestimmten Bereichen. Ich denke, es ist ihnen klar geworden, dass sie die königliche Familie mehr brauchen als umgekehrt." Wie schön! Ist dies also das Ende des Familienstreits? Wir können definitiv gespannt sein...