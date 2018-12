Quentin Tarantino: Schock-Erlebnis für den Regisseur!

Reddit this

In seine Villa sind Einbrecher eingestiegen, wie „TMZ“ berichtet. Er selbst sei sogar auf die unbekannten Männer in dem Haus gestoßen!

Einbrecher wollten Tarantino ausrauben

Offenbar sind die Täter üb ein Fenster in das Haus eingestiegen und wollten Schmuckgegenstände klauen, was ihnen auch teilweise gelang Nachdem der Regisseur die Männer erwischte, haben sie die Flucht ergriffen.

Aufnahmen der Überwachungskameras sollen die Täter nun überführen. Die Polizei ins Los Angeles bestätigte einen Einbruch – die Ermittler haben jedoch nicht bestätigt, dass es sich um die Villa von handelt. Erst vor drei Wochen hat Tarantino geheiratet, derzeit arbeitet er an dem Film „Once Upon a Time in …“.