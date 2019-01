Quoten-Flop: ProSieben schmeißt "Undateable" aus dem Programm

Reddit this

Das Zuschauerinteresse war jedoch sehr gering. Nur 1,3 Millionen Zuschauer sahen „Undateable“, wie „Quotenmeter“ berichtet. Bereits Ende September wurde die Dosis auf nur eine Folge reduziert.

Das haben sie sich sicher anders vorgestellt. Bislang feierte der Sender stets große Erfolge mit US-Sitcoms. Mit "Big Bang Theory" und "How I Met Your Mother" verzeichneten sie in den letzten Jahren große Erfolge.

Nun zieht bei "Undateable" aber komplett die Notbremse. Der Sender nimmt die Sendung sofort aus dem Programm. Bereits in der kommenden Woche strahlt der Sender ein Ersatzprogramm aus. Stattdessen zeigt der Sender nun „ “. Davor laufen bereits drei Folgen der Sitcom – nun sind es insgesamt vier Episoden am Stück.