Rachael Bland: Moderatorin stirbt kurz nach Abschiedsbrief

Rachael Bland ist an Brustkrebs erkrankt. Die BBC-Moderatorin wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Sie schrieb einen Abschiedsbrief – nur wenige Stunden später ist sie gestorben.

Seit 2016 kämpfte Rachael Bland gegen die Krankheit – den Kampf hat sie jetzt verloren. „Ich habe nur noch wenige Tage zu leben“, schrieb sie am Montag. Am Mittwoch hat ihr Ehemann dann die traurige Nachricht verkündet, dass die 40-Jährige gestorben ist.

„Unsere wunderschöne, mutige Rachael ist an diesem Morgen friedlich im Kreise ihrer engen Familie gestorben. Wir sind am Boden zerstört, aber sie würde wollen, dass ich allen, die sich für ihre Geschichte interessiert haben oder Nachrichten geschickt haben, für die Unterstützung danke. Ihr ahnt nicht, wie viel sie ihr bedeutet haben. Steve und Freddie“, schrieb Rachael Bland beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Kurz vor ihrem Tod veröffentlichte sie einen Abschiedsbrief

In einem Blog hatte sie öffentlich über ihre Krankheit geschrieben. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie dort: „Um es mit den Worten des legendären Frank S. zu sagen: Meine Freunde, ich fürchte, dass meine Zeit gekommen ist. Und plötzlich. Man hat mir gesagt, ich hätte nur noch wenige Tage. Es ist surreal. Ich danke euch so, so sehr für all eure Unterstützung, die ich während dieser Zeit erhalten habe. Offensichtlich werde ich es nicht schaffen, all eure Nachrichten zu lesen, aber ich werde mein Bestes tun. #cancer #fucancer #goodbye“