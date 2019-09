Radikale Typveränderung: Charlize Theron zeigt ihre neue Frisur

Reddit this

So hat man Charlize Theron noch nie gesehen! Die Schauspielerin überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur - und die kann sich wirklich sehen lassen!

Was für eine krasse Typveränderung! hat sich von einem Großteil ihrer Haare verabschiedet und sich eine neue Frisur zugelegt. Auf überraschte sie ihre Fans mit einem Foto ihres neuen Looks und sorgte damit für Begeisterung.

Charlize zeigt ihre neue Frisur

Vor einiger Zeit hatte Charlize noch blonde Haare. Mit der Zeit wurden sie immer dunkler. Für „Fast & Furious 9“ ging sie jetzt allerdings noch einen Schritt weiter: Die 44-Jährige trägt eine Topffrisur! Während ihre Haare am Hinterkopf komplett dunkel sind, leuchten die blonden Strähnen am Oberkopf in verschiedenen Nuancen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin in der Filmreihe zu sehen ist. Im Vorgängerfilm spielte sie die Computer-Terroristin Cipher - damals noch mit langen blonden Haaren.

