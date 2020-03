Radsport-Direktor Nicolas Portal ist tot! Wie es heißt, soll der Sport-Star am vergangen Dienstag überraschend an einer Herzattacke verstorben sein.

Radsport-Direktor Nicolas Portal starb unerwartet

Bereits im Jahr 2009 musste Nicolas Portal nach mehreren erfolgreichen Jahren seine Karriere aufgrund von Herzrhythmusstörungen beenden. Er war Teil der Rennställe "ag2r", "Caisse d’Espargne" und "Sky". Später wurde er sportlicher Leiter bei "Sky" und schließlich bei "Ineos". Nun die erschütternde Nachricht! Nicolas verstarb am vergangen Dienstag im Alter von nur 40 Jahren an einer Herzattacke in seiner Wahlheimat Andorra. Für seine Kollegen und seine Fans eine absolute Hiobsbotschaft!

Die Sport-Welt ist in Trauer

Wie via "Social Media" deutlich wird, kann die Rad-Welt das Ableben von Nicolas Portal einfach nicht fassen. So heißt es von seinem Team: "Wir sind alle überwältigt von der Trauer über diese schreckliche Nachricht und möchten alle bitten, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren." Chris Froome, der mit Portals Hilfe viermal die Tour de France gewann, schreibt auf Twitter: "Meine Gedanken sind heute Abend bei Nicos Frau und Kindern. Er war der netteste und glücklichste Mann, den ich kannte. Er lebte das Leben in vollen Zügen. Ruhe in Frieden, Nico." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Nicolas stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

