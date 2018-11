Rafael van der Vaart: Es ist alles aus!

Reddit this

Nach Ajax Amsterdam spielte er für die niederländische Nationalmannschaft – zuletzt stand er für die dänische Mannschaft Esbjerg fB auf dem Platz, wo er eigentlich noch bis 2019 spielen wollte.

Rafael van der Vaart hört auf

Mit sofortiger Wirkung wird er jedoch seine -Karriere an den Nagel hängen. „Eigentlich wollte ich noch als Opa Fußball spielen, aber das schaffe ich nicht mehr“, sagt gegenüber der Zeitung „De Telegraaf“.

„Wenn ich spiele, will ich meinem Klub helfen, weiterzukommen. Ich bin hier nicht in der Rehabilitation, sondern um Fußball zu spielen. Das Vergnügen hört irgendwann mal auf, und dem Punkt will ich zuvorkommen“, erklärt er weiter.

Zuletzt zieht er noch ein Fazit seiner Karriere: „Ich habe in Top-Wettbewerben bei herrlichen Vereinen gespielt, in den schönsten Stadien. Mit Oranje habe ich großartige Dinge erlebt. Wenn wir jetzt darüber reden, werde ich auch sentimental. Weil es so schön war. Ich gönne jedem eine solche Karriere“, erzählt der Kicker.