Rafael van der Vaart: Seine Freundin Estavana Polman ist herzkrank!

Estavana Polman ist nämlich herzkrank. Die Holländerin musste erst kürzlich ein Spiel vorzeitig abbrechen, weil ihr Herz zu große Probleme machte. Sie erklärt „Telegraaf“ gegenüber: „Ich leide schon seit Jahren unter Herzrhythmusstörungen. Selbst wenn ich fernsehe, fängt mein Herz unheimlich an zu klopfen. Im alltäglichen Leben stört es mich sehr. Ich habe genug davon, immer zu hören, ich sei gesund. Deshalb werden nun auch weitere Untersuchungen folgen. Hier in Dänemark, aber auch in den Niederlanden. Ich will jetzt wirklich eine permanente Lösung für dieses Problem finden.“ Hoffentlich passt Rafael gut auf seine Freundin auf…