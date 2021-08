Rafi Rachek: Psycho-Blick! Diese fiese Augenkrankheit ist schuld

Für Rafi Rachek war schon am Samstag Schluss, die Zuschauer wählten den geouteten Bachelorette-Teilnehmer aus der Sat.1-Show. Doch das ist vielleicht auch besser so! Nach seinem Rauswurf bei „Promi Big Brother“ hat der TV-Star nämlich endgültig genug von den fiesen Sprüchen und den Witzen auf seine Kosten. Immer wieder waren die weit aufgerissenen Augen von Rafi Rachek Thema in der Show! Nicht nur die Kandidaten im TV-Knast, sondern selbst die Moderatoren scherzten in einer Tour über seinen „Psycho-Blick“. Jochen Bendel und Melissa Khalaj nahmen in in der „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ kein Blatt vor den Mund und spielten sogar zeitgleich zu den Aufnahmen von Rafi Racheks Augen Horror-Musik ein. Eine fiese Nummer auf Kosten seiner Gesundheit...