Rafi Rachek: "Bachelorette"-Kandidat outet sich als schwul

Vergangenes Jahr kämpfte Rafi Rachek um das Herz von Ex-"Bachelorette" . Doch in Folge vier schmiss er freiwillig das Handtuch. Bei " " will er jetzt erneut sein Liebesglück. Doch dann kommt alles anders…

Rafi Rachek outet sich als schwul

"Ich wollte es mir nicht eingestehen, habe mir etwas vorgemacht", gibt der 29-Jährige zu. "Die anderen haben sich gedatet und haben Spaß gehabt und ich habe mich nur gefragt: Bist du wirklich glücklich? (...) Die anderen haben das Recht, zu erfahren, was wirklich los ist. Ich kann keinen Abgang machen, ohne das zu begründen." In der Nacht der Rosen gesteht Rafi dann schließlich, dass er eigentlich auf Männer steht.

Rafi Rachek: "Man lebt nur ein Mal"

Sein Outing bereut Rafi nicht - im Gegenteil! "Danach habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich jetzt ich bin und das alles echt ist. Dass ich mache, was ich sage." Jetzt will Rafi auch anderen Mut machen. "Ich finde jeder hat das Recht, so zu sein, wie er ist. Man muss nicht für die anderen leben. Man lebt nur einmal." Rafis überraschendes Geständnis und wie es den anderen Singles auf der Liebesinsel ergeht, zeigt sich in der neuen Staffel von "Bachelor in Paradise". Ab dem 15. Oktober um 20:15 Uhr geht's los!

