Rafi Rachek: Ist "Prince Charming"-Kandidat Sam sein neuer Freund?

Ist Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat Rafi Rachek frisch verliebt? Sein angeblicher neuer Freund ist kein Unbekannter...

Rafi Rachek hat eine wahre Gefühlsachterbahn hinter sich. Bei " " outete sich der 29-Jährige vor einem Millionenpublikum als schwul. "Ich wollte es mir nicht eingestehen, habe mir etwas vorgemacht", gab er zu. Mittlerweile ist einige Zeit seit den Dreharbeiten vergangen. Hat Rafi seinen Traummann nach der Show etwa gefunden?

Sind Rafi Rachek und Sam Dylan ein Paar?

Es sieht ganz danach aus. "Promiflash" erwischte ihn knutschend mit "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan. In der letzten Folge schmiss der freiwillig das Handtuch. "Ich merke einfach, ich kann mich hier nicht lösen. Das ist nicht so wie draußen, dass ich jemandem mein Herz schenken kann. Mein Traumprinz wartet irgendwie noch da draußen", erklärte er "Prince Charming" Nicholas Puschmann. Scheint fast so, als ob er ihn wirklich abseits der Sendung gefunden hat.

Bisher meldeten sich die beiden zu den Liebes-Gerüchten noch nicht zu Wort. Auf die Frage von "Promiflash", warum es mit Nicholas nicht gefunkt hat, antwortete Sam jedoch verdächtig: "Weil ich eigentlich so ein bisschen mehr auf Südländer stehe." Da würde Rafi ja perfekt passen!

