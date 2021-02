Rafi Rachek: Masken-Ärger mit der Polizei

Rafi ist wütend

In seiner Insta-Story postet Rafi ein Foto des Polizeiautos und schreibt dazu: "Wenn du angehalten wirst, mit der Bitte TRAGEN SIE DIE MASKE und dann noch erfährst, dass du Strafe zahlen musst. (...) DANKE." Die Nachricht versieht er außerdem mit einem kotzenden Emoji.

Und auch am nächsten Tag regt der Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer sich über die Corona-Regeln auf. "Da vorne darf man nicht mehr trainieren, aber hier überall auf der Wiese darf man sich aufhalten. Also ich verstehe überhaupt nicht, wo ist da bitte die Logik dahinter", feuert er. Als die ersten Antworten auf seine Frage eintrudeln, holt er erneut aus. "Also an alle Schlauen unter euch, die geschrieben haben, 'weil die Geräte nicht desinfiziert werden' - Was ist denn mit diesen Geräten hier? Wo ist da die Polizei?", ätzt er und bezieht sich dabei auf einen von Kindern bevölkerten Spielplatz. Auweia...

Alle "Bachelor" Gewinnerinnen auf einen Blick: