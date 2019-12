Rafi Rachek: Offiziell bestätigt! Er ist mit "Prince Charming"-Sam zusammen

Hinter Rafi Rachek liegt ein turbulentes Jahr. Eigentlich nahm er bei " " teil, um eine Frau zu finden. Doch dann kam alles anders. In der Nacht der Rosen outete sich Rafi als schwul. "Ich wollte es mir nicht eingestehen, habe mir etwas vorgemacht", gab er zu. Wenig später kamen bereits die ersten Liebesgerüchte um einen neuen Freund auf. "Promiflash" erwischte ihn knutschend mit "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan. Beide schwiegen zu den Spekulationen - bis jetzt...

Erstes Liebesinterview von Rafi und Sam

"Wir sind jetzt ein Paar", bestätigt Rafi im Interview mit . "Wir haben beide gemerkt, dass die Gefühle doch stark sind und dass wir uns nichts vormachen möchten und dass wir es jetzt versuchen wollen."

Wenn Rafi über seinen Schatz spricht, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Er steht zu 100 Prozent hinter mir, ist loyal und setzt wirklich in die Tat um, was er sagt oder verspricht. Das habe ich in meinem Leben sehr wenig gehabt." Und auch Sam hat endlich seinen Traumprinzen gefunden. "Ich stehe auf sehr männliche Typen. Bei Rafi merkt man auf dem ersten Blick niemals, dass er schwul ist. Das zieht mich natürlich sehr an", erklärt er.

Auf einem Event hat es gefunkt

Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben übrigens bei einem Blogger-Event. Dort fand auch der erste Kuss statt. "Draußen würden wir uns, glaube ich, nie küssen. Aber wenn wir dann abends im Bett liegen, möchte Rafi dann schon gerne kuscheln", verrät Sam. Die Weihnachtstage wollen die beiden schon gemeinsam verbringen.

